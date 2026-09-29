Advierten vacíos legales en Ley de Feminicidio

Amnistía Internacional México y otras organizaciones feministas y de derechos humanos pidieron al Congreso de la Unión retirar cualquier definición de “mujer” de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.

En un comunicado, advirtieron que incluirla podría restringir la protección de personas a quienes la norma busca amparar.

Las ONG sostuvieron que para investigar un feminicidio deben examinarse las razones de género y el contexto en que se cometió la violencia, y no únicamente la identidad de la víctima.

Señalaron que una definición legal podría invisibilizar las experiencias de mujeres indígenas, afromexicanas, lesbianas y trans, entre otras.

También llamaron a los legisladores a fortalecer la prevención y la reparación integral.

Y afirmaron que aumentar las penas o imponer más restricciones procesales no resolverá, por sí solo, las deficiencias en la prevención, las investigaciones y el acceso a la justicia.

“La sanción penal no equivale a reparación integral”, indicaron al explicar que reparar el daño implica atender las consecuencias de la violencia, restituir derechos, reconocer a las víctimas y establecer garantías para evitar que los hechos se repitan.

Las organizaciones pidieron fortalecer las órdenes de protección, los refugios y los servicios de atención. Advirtieron, además, que eliminar de manera general mecanismos como el procedimiento abreviado podría prolongar los juicios y aumentar las cargas para las víctimas.