Aerolíneas estadounidenses reducen vuelos hacia México

La poca disponibilidad de aeronaves y la quiebra de Spirit Airlines ha orillado a las aerolíneas estadounidenses a reducir vuelos y frecuencias hacia México, lo que representa la oferta de un millón de asientos menos para este verano, de acuerdo con la consultora OAG.

“Este verano operarán un millón de asientos menos que en el verano de 2025, debido a la quiebra de Spirit Airlines y a los recortes de capacidad de los principales operadores que están reduciendo su participación en el mercado.

“Las recientes tensiones entre ambos países y los acuerdos de servicios aéreos suponen un problema para algunas aerolíneas, pero no para señalarlo como la razón principal de la reducción de un millón de asientos de una temporada a otra”, indicó la consultora en un reporte.

En total, American Airlines ha reducido casi 170 mil asientos hacia México en el último año; mientras que Alaska Airlines ha recortado su capacidad aún más, con 240 mil asientos menos, el equivalente a 38 % asientos menos en los últimos doce meses.