Aerolíneas rusas suspenden vuelos a la isla de Cuba

Dos aerolíneas rusas, Rossiya y Nordwind, anunciaron la suspensión de sus vuelos hacia Cuba, donde los suministros de combustible disminuyen drásticamente desde que el presidente estadounidense Donald Trump intensificó su presión sobre la isla.

Cuba se encuentra en una situación muy vulnerable desde que dejó de recibir petróleo de Venezuela después de que fuerzas estadounidenses detuvieran al comienzo de enero al entonces mandatario venezolano Nicolás Maduro, un aliado de La Habana.

Además, el gobierno de Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba.

Rossiya, filial de la compañía nacional Aeroflot, y Nordwind informaron por separado en Telegram que a partir del jueves solo realizarán algunos vuelos de Cuba a Rusia para repatriar a los ciudadanos que se encuentran en la isla socialista.

Dificultades de abastecimiento de combustible

En Telegram, la agencia rusa de aviación civil confirmó que estas decisiones se deben “a las dificultades de abastecimiento de combustible” y que las autoridades rusas y cubanas “buscan soluciones alternativas para reanudar el programa de vuelos en ambas direcciones”.

Las compañías rusas se sumaron así a Air Canada y a las también canadienses Air Transat y WestJet, que ya suspendieron sus vuelos a la isla.