Aeropuerto de Tepic conservará nombre de Amado Nervo

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este sábado, durante el recorrido Honestidad y Resultados en la Explanada de la Feria de Tepic, que el Aeropuerto Internacional de Tepic conservará su nombre original. También dio a conocer que la ampliación del aeropuerto se llevará a cabo en diciembre.

Iniciativa

La fundadora del Festival Letras en Nayarit, Lorena Elizabeth Hernández, fue quien encabezó la iniciativa para que el nombre del poeta Amado Nervo (nacido en Nayarit) continúe en el aeropuerto.

“Durante tres años [Hernández] se opuso al cambio de nombre de la terminal aérea que borraba a Nervo para ser sustituido por la marca comercial “Riviera Nayarit”. El Festival Letras en Nayarit lanzó un comunicado y una iniciativa en Change.org, justo en el natalicio de Nervo. Figuras como Elena Poniatowska, Ángeles Mastretta, Juan Villoro, Élmer Mendoza, Enrique Serna, David Toscana, Horacio Franco y Alberto Ruy Sánchez, entre otros escritores y artistas, respaldaron la petición.