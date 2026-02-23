Aeropuerto vive momentos de tensión tras enfrentamientos

Tras el reporte del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos y momentos de tensión en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

En redes sociales comenzaron a circular videos en los que se observa a personas correr dentro de las instalaciones aeroportuarias.

Marani Ceja, pasajera de un vuelo procedente de Newark con destino final a la Ciudad de México, con escala en Guadalajara, relató que al aterrizar la tripulación informó que no podrían descender de la aeronave.

En entrevista detalló que por indicaciones del piloto, los pasajeros permanecerían a bordo hasta nuevo aviso, debido a la suspensión temporal de llegadas y salidas. Asimismo, el personal del vuelo les comunicó que el aeropuerto se encontraba “acorazado” por motivos de seguridad.

Minutos más tarde, el Gabinete de Seguridad confirmó que los aeropuertos de Jalisco operaban con normalidad.

“Los pasajeros están tomando sus vuelos conforme a lo programado y no se registra ningún evento relevante en las instalaciones”, señaló la autoridad a través de sus redes sociales.