AFAC tendrá recursos adicionales

Luego de las preocupaciones que generó en el sector de la aviación la propuesta de recorte al presupuesto para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en 2027, la AFAC informó que contará con recursos adicionales a los previstos en el Paquete Económico 2027, para fortalecer sus capacidades institucionales y atender las prioridades del sector aeronáutico nacional.

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público garantizará los recursos necesarios para que la AFAC desarrolle sus funciones de regulación, supervisión y vigilancia, así como las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad operacional en el país”, aseguró en un comunicado el órgano de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Esta medida es congruente con la visión del Gobierno de México de consolidar una aviación segura, eficiente y en constante crecimiento, y reconoce a la aviación civil como un sector estratégico para la conectividad y el desarrollo económico de México, afirmó.