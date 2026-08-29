Afectados por alud podrían llegar a ser más de 90 mil

Cerca de 93 mil personas podrían haber sido afectadas por las inundaciones que el miércoles golpearon una región fronteriza entre Nepal y Tíbet, informó el viernes la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), que teme que el número de víctimas aumente.

La enorme ola de lodo, provocada por el derrumbe de una parte de un glaciar, se produjo el miércoles en Nepal y en el territorio chino del Tíbet, en el corazón del Himalaya. Según el último balance proporcionado por las autoridades de ambos países, dejó más de 584 muertos y más de mil 400 desaparecidos.

“El número de muertos continúa aumentando y tememos que sean encontradas más víctimas”, declaró a la prensa en Ginebra, desde Katmandú, David Fisher, jefe de la delegación de la FICR en Nepal.

Según la organización, miles de viviendas fueron destruidas o sufrieron graves daños, mientras que decenas de caminos, puentes y otras infraestructuras esenciales también resultaron gravemente afectados. “Las estimaciones actuales indican que unas 93 mil personas podrían haber sido afectadas”, agregó Fisher, aunque no pudo brindar mayores precisiones.