Aficionado muere en estadio al caer de palco

Una lamentable noticia manchó el previo del partido entre México y Portugal en lo que es la reinauguración del estadio Banorte, pues se dio a conocer la muerte de un aficionado dentro de las instalaciones del inmueble.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), el aficionado cayó desde la zona de palco y perdió la vida, pese a ser atendido por los paramédicos.

“La SSC informa: En la zona de palcos del estadio Ciudad de México, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida. De este hecho, se informó a las autoridades correspondientes”, detalla el comunicado.