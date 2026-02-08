Afiliaciones indebidas: daño a la democracia

Todas y todos tienen el derecho a afiliarse a un partido político de manera libre, ya sea porque se simpatiza con determinada fuerza política, se quiere apoyar sus aspiraciones, se comparte su ideología, es del interés de la ciudadanía participar en política, entre otros aspectos.

La Constitución Política establece claramente en su artículo 41 que afiliarse a un partido político es un derecho individual que se ejerce de manera libre y voluntaria y señala que están prohibidas las afiliaciones corporativas o gremiales.

En este contexto, ¿por qué los partidos son sancionados frecuentemente por afiliar a personas sin su consentimiento?

El INE ha venido consistentemente sancionando a los partidos políticos, principales vehículos de acceso al poder público, por afiliaciones o desafiliaciones indebidas, es decir, cuando a una ciudadana o ciudadano se le incorpora o desincorpora a una institución política sin su consentimiento e incluso, sin su conocimiento.

En noviembre de 2025 el Consejo General el INE, su máximo órgano de dirección analizó diversos casos de afiliaciones indebidas y aprobaron multas millonarias a los partidos políticos por transgredir el derecho a la libre afiliación. De acuerdo con información pública el INE fueron alrededor de 28 millones de pesos.

El 18 de diciembre del año pasado, el INE nuevamente analizó esta temática e interpuso sanciones por más de 9 millones de pesos por afiliaciones o desafiliaciones indebidas.

Apenas el pasado 30 de enero de este año el INE resolvió una serie de Procedimientos Ordinarios Sancionadores por afiliaciones indebidas o desafiliaciones por parte de partidos que derivó en la imposición de multas de poco más de 3 millones 650 mil pesos.

Sirvan estos ejemplos, entre otros tantos más, para señalar al menos tres aspectos que me parecen importantes:

Son los partidos políticos los primeros que deben vigilar los postulados referidos en la Constitución y en la normativa electoral, por lo que deberían establecer mejores métodos para la afiliación de personas que garanticen que lo realizan de forma libre y voluntaria. Aquí algunas consideraciones:

Sería muy conveniente en el marco de la Reforma Electoral que el Legislativo pueda establecer en la legislación electoral normas más estrictas, por ejemplo:

Dotar al INE de mayores recursos para la realización de campañas de concientización para que la ciudadanía verifique si está afiliada o desafiliada indebidamente, así como la generación de un auxiliar informático que lo asesore para la presentación, en su caso, de un medio de impugnación.

Las afiliaciones o desafiliaciones indebidas ponen en entredicho el buen actuar de los partidos políticos, vulnera a la ciudadanía e, incluso, irrumpe los principios democráticos consagrados tanto en la Constitución como en la legislación electoral.