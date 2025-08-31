Afinan nuevos ministros proceso de instalación de SCJN

Este lunes, una de las primeras decisiones que tomarán los ministros que asumirán el cargo en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), será la designación de los tres integrantes del Órgano de Administración Judicial que les corresponden.

Así lo acordaron los nueve ministros y ministras electos en su séptima reunión de trabajo, previo a su toma de protesta programada para las 10 de la noche del 1 de septiembre de 2025, en sesión solemne de instalación del Alto Tribunal.

Funcionamiento

Lo anterior, para que los designados se incorporen de manera inmediata a sus funciones administrativas y asegurar con ello el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación (PJF), señalaron en un comunicado.

Durante la reunión, los nuevos togados revisaron también los avances en los proyectos de acuerdos generales para dotar un marco jurídico y operativo a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Estos acuerdos buscan asegurar que la justicia se imparta de manera pronta, expedita, accesible y cercana a la ciudadanía”, indicaron.