Afirma CSP que en México resolvemos los mexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México no necesita de la intervención de actores externos para atender los temas de seguridad y reiteró que cualquier relación con otros países, en particular con Estados Unidos, debe basarse en la colaboración y el respeto a la soberanía nacional.

Al ser cuestionada sobre la relación bilateral en materia de seguridad, la mandataria respondió: “En México resolvemos los mexicanos, no necesitamos de nadie del exterior”, sostuvo, al tiempo que aclaró que su gobierno mantiene una política abierta a la cooperación internacional en distintos ámbitos.

Sheinbaum destacó que México apuesta por relaciones internacionales sólidas, que incluyan inversiones, intercambio cultural y cooperación educativa con países de todo el mundo.

“Es buenísimo que haya relaciones internacionales y que vengan inversiones de otros países del mundo, y que haya colaboración cultural, colaboración educativa, colaboración en todos los sentidos”, expresó.

En ese contexto, recordó que actualmente se lleva a cabo la reunión anual de embajadores y cónsules de México, que se celebra cada enero, en la que participan representantes diplomáticos del país en el exterior junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Señaló que estos encuentros tienen como objetivo fortalecer los vínculos internacionales y promover buenas relaciones con las naciones donde México tiene representación.

“De ahí a la intervención o al injerencismo es otra cosa”, subrayó.

Ve lejano que Trump cumpla amenazas de venir por cárteles

Además, señaló que ve lejano que se cumplan los dichos del mandatario estadounidense Donald Trump, quien dijo que “algo se tiene que hacer con México” por los cárteles de la droga, tras la captura de Nicolás Maduro.

Sheinbaum Pardo aseguró que hay muy buena comunicación con Estados Unidos “en general”, además que se privilegia el diálogo.

“¿Entonces se ve lejano que pudieran cumplirse algunas de las palabras de ‘algo hay que hacer con México, México no ha cumplido su parte, domina el narcoterrorismo’? ¿Se ve lejana esa posibilidad?”, se le preguntó.

“Sí”, respondió.

“Nosotros privilegiamos el diálogo por encima de todo, tenemos nuestra posición, nuestros principios, pero buscamos el diálogo con el gobierno de Estados Unidos siempre y afortunadamente tenemos una muy buena comunicación”, dijo.

Y al señalar que “es interesante” la posición de Nicolás Maduro tras haber sido llevado a Estados Unidos, la presidenta acusó que desde 2006, con la candidatura del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se dijo que México sería como Venezuela.

Sheinbaum Pardo aseguró que la autonombrada Cuarta Transformación “surge de nuestra propia historia, de la grandeza de las civilizaciones y de la gran historia de México”.

Reiteró que aunque se estuviera en contra de Nicolás Maduro, “es muy distinto a estar a favor de una intervención”.

Claudia pide juicio justo para Maduro

Así también, la mandataria hizo un llamado a que Nicolás Maduro enfrente un juicio justo en Estados Unidos, luego de la incursión de las Fuerzas Armadas en Venezuela que derivó en su detención.

Al ser cuestionada sobre el tema, subrayó que el respeto al debido proceso debe prevalecer en cualquier circunstancia.

“Pero en este caso, lo que uno, ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo siempre. Eso es lo que hay que pedir, realmente para todos y en cualquier circunstancia y en esta en particular, pues tiene que haber celeridad y justicia”, expresó.