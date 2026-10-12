Afirma CSP que la educación cierra el paso a delincuencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la educación es fundamental para cerrar el paso a la delincuencia y la corrupción.

“La educación les cierra la puerta a la violencia. La educación le cierra la puerta a la delincuencia. La educación debe cerrarle la puerta a la corrupción”, expresó la mandataria ante estudiantes, a quienes llamó a aprovechar la universidad pública para adquirir conocimientos y construir un país con igualdad de oportunidades.

En su mensaje, también pidió a los jóvenes reducir el tiempo que dedican al celular y las redes sociales, así como evitar depender de la Inteligencia Artificial (IA) para realizar sus trabajos escolares, pues sostuvo que la educación debe servir para desarrollar el pensamiento crítico.

“Está bien usar el celular un rato, pero hay que aprender a leer, no usar tanto la Inteligencia Artificial para hacer los trabajos. Hay que aprender a pensar. Para eso es la universidad, para eso es la educación”, señaló.

Explicó que las plataformas digitales utilizan algoritmos que muestran contenidos similares a los que los usuarios consumen, por lo que invitó a los estudiantes a dedicar más tiempo a la lectura y al aprendizaje.

Agregó que la formación universitaria no debe limitarse a los conocimientos técnicos de cada carrera, sino incluir valores como la igualdad, la democracia, la libertad, la independencia y la soberanía de México.

Sheinbaum recordó su participación, hace 40 años, en el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) contra el aumento de cuotas y los cambios en los mecanismos de ingreso propuestos entonces por las autoridades universitarias.

Sostuvo que esa experiencia reforzó su convicción de que la educación gratuita es una herramienta para reducir las desigualdades y transformar al país. Por ello, afirmó que durante su gobierno se ampliará la oferta de educación media superior y superior para que más jóvenes puedan continuar sus estudios.

Inaugura Universidad Rosario Castellanos

Al encabezar la inauguración de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, plantel Nicolás Romero, en el Estado de México, la mandataria señaló que este plantel otorgará el derecho a la educación a 800 estudiantes en siete licenciaturas: Inteligencia Artificial, Ciencias de Datos, Ciencias de la Comunicación, Contaduría y Finanzas, Derecho y Seguridad Ciudadana, Filosofía e Historia y Psicología.

“Creamos una beca que se llama Gertrudis Bocanegra para licenciatura, que es un apoyo igual al de la Benito Juárez que tuvieron en media superior para transporte, así que viene también la beca Gertrudis Bocanegra para todas y para todos. Solo quiero pedirles algo: que los mismos que están entrando a la universidad, sean los mismos que salgan”, anunció.

La jefa del Ejecutivo federal afirmó que la educación es el corazón de la Transformación, pues no solo abre nuevas puertas y genera igualdad, sino que también le cierra la puerta a la violencia, a la delincuencia y a la corrupción.

Recordó que la meta del Gobierno de México es construir más preparatorias hasta generar 400 mil nuevos lugares en Educación Media Superior y más universidades para más de 350 mil nuevos lugares en Educación Superior.