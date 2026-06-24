Afirma CSP que se reparan daños del neoliberalismo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que los gobiernos de la Transformación fortalecen el sistema de salud a través de la actualización, la modernización y la adquisición de equipos, por ello, se instalaron 42 tomógrafos de última generación en el IMSS; se implementa la Telemedicina en 859 unidades de salud del Issste; y con La Clínica es Nuestra en el IMSS Bienestar se realizaron 42 mil acciones de mejora en 8 mil 483 unidades médicas, con el objetivo de resarcir los daños que causaron 36 años de neoliberalismo.

“Estamos resarciendo los profundos daños que generó el neoliberalismo en el sistema de salud. Todavía, además, mejorando, actualizando y potenciando el Servicio Universal de Salud y los sistemas de salud públicos del país, porque está bien que haya salud privada, nadie dice que no, pero el Estado tiene una obligación: El acceso a la salud a todas y todos los mexicanos (...) Nuestra visión es que el Estado debe garantizar el acceso a la salud desde la prevención hasta la atención de la enfermedad más compleja”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Señaló que además se construyen más hospitales, se contratan y se forman más médicos especialistas y se consolida el programa de Salud Casa por Casa, con el que a la fecha se han realizado más de 20 millones de consultas a adultos mayores y personas con discapacidad, quienes podrán recoger sus medicamentos a partir de agosto-septiembre en las Farmacias del Bienestar, en los Centros de Salud, en las Tiendas Bienestar y en una red de farmacias.

Asimismo, mencionó que el modelo de Farmacias del Bienestar operan únicamente en el Estado de México, además que se avanza en el programa Salud Casa por Casa con el que las enfermeras ya pueden recetar medicamentos.

Informó que en el Estado de México hay cerca de 400 módulos de Farmacias del Bienestar que ya operan en una primera etapa que sirve para verificar cómo han operado y hacer modificaciones para escalar a nivel nacional.

Reitera rechazo al nepotismo

Y de cara a las elecciones del 2027 y ante casos como el impulso en San Luis Potosí de la senadora y esposa del gobernador del Partido Verde, Ricardo Gallardo, para la gubernatura, Ruth González, Sheinbaum Pardo reiteró su rechazo al nepotismo.

“Yo no estoy de acuerdo en que un familiar herede su puesto, una persona herede su puesto a un familiar, aunque sea por elección popular. Yo no estoy de acuerdo, tan es así que hice la propuesta para que en la Constitución quedará que no puede haber una persona y después el que le siga sea la esposa, el primo (...). No puede ser que quede el hermano, el primo, el padre, la madre, la esposa; hasta el cuarto nivel que es como está la ley (…)”, declaró.

Mencionó que ya existe una legislación sobre el tema, pero para el 2030.

“Propaganda política” en dichos de Maru Campos sobre Moya

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como propaganda política el exhorto de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, al Gobierno Federal de entregar a Rubén Rocha Moya a autoridades y no sacrificar al país para proteger a funcionarios y gobernadores que son señalados por Estados Unidos.

“Es propaganda política y no voy a caer en un asunto de propaganda política, en un debate con la gobernadora de Chihuahua. Más bien, hay que, cada quien que cumpla con su trabajo, ella que cumpla con el suyo y yo cumplo con el mío y hay una relación institucional”, dijo.

La mandataria fue cuestionada sobre el video publicado por la gobernadora Maru Campos el domingo pasado, en el cual acusó que hay servidores públicos con solicitudes de aprehensión que son “cobijados, abrazados y cuidados, sin que, al día de hoy, sepamos nada de ellos ni de sus casos”.