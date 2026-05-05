Afirma EUA que hundió 6 embarcaciones iraníes

Fuerzas estadounidenses destruyeron seis embarcaciones iraníes y derribaron misiles y drones disparados por tropas de Teherán contra barcos comerciales y buques de la Marina de Estados Unidos, afirmó el lunes un alto almirante estadounidense.

Helicópteros Apache y Seahawk estadounidenses alcanzaron “seis pequeñas embarcaciones iraníes que amenazaban a la navegación comercial”, declaró a periodistas el almirante Brad Cooper, jefe del mando a cargo de las operaciones estadounidenses en Medio Oriente (Centcom).

Las fuerzas estadounidenses también “neutralizaron de manera eficaz” todos los “misiles y drones que fueron lanzados tanto contra nosotros como contra los buques mercantes”, dijo Cooper.

Irán rechazó la versión

“La afirmación de Estados Unidos de que hundió varias embarcaciones de guerra iraníes es falsa”, declaró un mando militar iraní citado por la televisión estatal.

De acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los ataques iraníes en el estrecho de Ormuz solo causaron daños en un buque surcoreano.

“Aparte del buque surcoreano, hasta este momento no ha habido daños al atravesar el estrecho”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Allí mismo, el mandatario instó a Corea del Sur a sumarse a la misión estadounidense para escoltar buques en el estrecho de Ormuz.

“Irán ha atacado a naciones ajenas al Proyecto Libertad (nombre de la misión), incluido un carguero surcoreano. ¡Quizás sea hora de que Corea del Sur se una a la misión!”, escribió el republicano.