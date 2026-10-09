Afirma Fox que está por terminar el infierno

El expresidente de la República, Vicente Fox Quezada, afirmó que está por terminar el infierno crudo y destructor que se vive en México, con una nueva oleada democratizadora que está en marcha en el país, desde hace más de un año, a fin de regresar a los principios de respeto a la ley y a los ciudadanos.

Al asistir en esta ciudad a la presentación del libro “Los Locos de la Democracia”, del exdiputado local y federal de Acción Nacional, Eduardo Ortiz Hernández, en el que se reseña la vida política del PAN en Sinaloa, citó “el camino a la democracia es duro”, pero son los ciudadanos los que tienen que hacer la tarea.

En el evento, indicó que la estrategia para el 2027, es quitarles a los que actualmente gobiernan, el control del Congreso Federal, en donde se reparte el dinero y salen las decisiones graves que afectan a la vida nacional y limita las libertades.

Fox Quezada habló del caso del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, consideró que continúa siendo un preso político, ya que el hecho que se le concedió llevar su juicio en libertad, sin salir de su hogar, eso no remedia la acción.

El primer expresidente de la República de oposición calificó la acción judicial contra este exmandatario estatal, como un acto de traición y una puñalada trapera que le asestó la jefa del ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, para salvarle el pellejo, a la gobernadora de Baja California.