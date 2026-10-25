Afirma Taddei que se queda al frente del INE

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, anunció que se queda al frente de dicha dependencia y acusó de golpeteo político con la finalidad de debilitarlo.

Durante una reunión que este sábado celebraron los consejeros electorales de esta Institución, Taddei les aseguró que no se va del cargo de presidencia.

“No me voy, me mantengo firme en el Instituto”, fue lo que comentó a los consejeros en una reunión que sostuvieron vía remota este sábado.

Ante los señalamientos de corrupción que arreciaron contra ella y su círculo de colaboradores cercanos, esta semana, la consejera presidenta del INE aseguró que sólo se trata “golpeteo político” y que tomará unos días para reflexionar sobre los casos.

La mesa de consejeros se citó desde hace unos días para concluir temas pendientes sobre la operación de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) y fue ahí donde se tocó el tema de una posible renuncia.

Su anuncio se da después de acusaciones de posibles actos de corrupción, dadas a conocer por medios de comunicación como El Universal y Reforma, la investigación de oficio que abrió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y diferentes exigencias para investigar el caso.

Exigen investigar a Taddei

Por lo anterior, el Observatorio Ciudadano del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (Cepna) exigió investigar a Guadalupe Taddei Zavala, por presuntos actos de corrupción y conflictos de interés relacionados con un empresario proveedor de materiales electorales, además de separar de sus cargos a los funcionarios involucrados.

Taddei “recibe con respeto” que ASF revise licitaciones del INE

Así también, la consejera presidenta del INE, afirmó que “recibe con respeto” las investigaciones que la ASF anunció este viernes que iniciará sobre las contrataciones del órgano electoral, por haber indicios de corrupción.

“La Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral reconoce la fortaleza de las instituciones del Estado mexicano. Que un órgano constitucional autónomo sea fiscalizado por otro órgano del Estado demuestra que los contrapesos democráticos funcionan”, aseguró Taddei.

Este viernes, la ASF precisó que ya cuenta con elementos de prueba e indicios sobre “irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos”.