Afirma Zelensky sentirse traicionado por Trump

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó haberse sentido “traicionado” por los recientes anuncios de Donald Trump y pidió que se restablezca el servicio satelital de Starlink.

En una entrevista, Zelensky expresó su decepción.

“Duele ver que el presidente Trump elija un bando que no es el nuestro”, dijo el mandatario.

Ante la pregunta de Piers Morgan de si se siente traicionado, Zelensky respondió afirmativamente.

Añadió que “es una lástima que estemos perdiendo… estamos perdiendo a un socio fuerte” e indicó que “creo que sus asesores están equivocados. No sé quién lo está empujando en contra del camino correcto... este no es el lado correcto de la historia”, le dijo Zelensky a Morgan.

Recibe apoyo del gobierno británico

En Londres, donde recibió una muestra de apoyo muy simbólica por parte del gobierno británico, Zelensky también pidió al multimillonario tecnológico estadounidense Elon Musk que restableciera el sistema Starlink utilizado en el campo de batalla, que según Kiev se ha ralentizado.

Tras reunirse con el rey Carlos III, Zelensky le dijo al primer ministro británico, Andy Burnham, en Downing Street que Ucrania había sufrido “ataques masivos hoy (miércoles) y es una pena que también hayamos tenido algunas dificultades”, en referencia a las tensas relaciones con Washington.