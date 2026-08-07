Agarran en flagrancia a juez; ofreció soborno

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango (Fecced), a través de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción, detuvo en flagrancia a Margarito “N”, juez de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, por su probable responsabilidad en el delito de cohecho, luego de que presuntamente ofreciera un millón de pesos a un servidor público para influir en la reclasificación de diversas causas penales bajo su supervisión.

Denuncian cohecho

La detención derivó de una denuncia telefónica realizada por personal ministerial de la Fiscalía estatal, quien informó que el juzgador lo había citado en el estacionamiento de una tienda de autoservicio, donde le entregaría el recurso económico ofrecido.

Durante la llamada, el denunciante señaló que mantenía al presunto responsable a la vista y solicitó la intervención inmediata de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción.

Reporte

En atención al reporte, los agentes acudieron al lugar y ubicaron a la persona denunciada. Le incautaron el dinero y localizaron además un arma de fuego en el vehículo en el que se transportaba el ahora detenido.

Los elementos procedieron al aseguramiento y pusieron al juez a disposición del agente del Ministerio Público competente.