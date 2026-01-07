Agentes aduanales enfrentan tramitología

Con el inicio del 2026 comienza una nueva fase para los agentes aduanales, quienes ya no gozarán de patentes indefinidas, ahora serán por 20 años, prorrogable por un período similar, expertos aseguran que a pesar de los cambios a la Ley Aduanera y de las reglas de comercio exterior no se logró modernizar ni reducir la tramitología.

Además, consideran que quedaron puntos pendientes de resolverse en la Ley Aduanera que no se aclararon en las Reglas Generales de Comercio Exterior.

En un documento, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caarem) expuso que la autoridad no definió el proceso de certificación al que deberán someterse los agentes aduanales cada tres años, entre otros puntos.

El CEO y cofundador de Aduanapp, Julio Cantú Salazar, expuso que se envía “una señal preocupante de inercia regulatoria en un momento en que la competitividad se define por eficiencia y seguridad tecnológica en las cadenas de suministro”, así como en el año en que se revisará el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En otras palabras, “México, por ahora, eligió quedarse atrás”.