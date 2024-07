El narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa detenido en Estados Unidos, fue traicionado por Joaquín Guzmán López, quien lo engañó para que se reuniera con él, como ha dicho el abogado Frank Pérez. Así lo afirma en un reportaje exclusivo el periodista Ioan Grillo, quien además hace una revelación explosiva: durante la captura en Sinaloa estaban presentes agentes de Estados Unidos.

En su sitio crashoutmedia.com, Grillo, quien ha trabajado para medios como la revista Time, el diario The New York Times, CNN, AP News, entre otros, y el periodista Juan Alberto Cedillo, señalan con base en información de un antiguo miembro del equipo de seguridad del capo, actualmente encarcelado, que “El Mayo” fue convocado a una reunión con Joaquín Guzmán, uno de los líderes de “Los Chapitos”, y con un importante político sinaloense, cuyo nombre no se dio a conocer.

De acuerdo con esta fuente, “El Mayo” se trasladó de su escondite en la sierra de Durango a Culiacán desde una semana antes de la reunión, porque debía acudir al médico por un cáncer que padece.

La fuente indicó a Grillo y Cedillo que cuando “El Mayo” ingresó a la casa, “en la urbanización Huertos del Pedregal, pistoleros de Guzmán López emboscaron a ‘Mayo’ y redujeron a cuatro guardaespaldas. Estos agentes siguen en paradero desconocido, posiblemente muertos. Otro guardaespaldas y un asistente personal del ‘Mayo’ iban en un vehículo detrás y consiguieron escapar”.

Pero, además, de acuerdo con esta misma fuente, agentes de Estados Unidos estaban presentes en la casa donde fue capturado “El Mayo”. “La fuente describió a los agentes como ‘nuestros vecinos’ pero no específico a qué agencia pertenecían”.