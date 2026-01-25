Agentes de ICE matan a otra persona en medio de redadas

Agentes federales dispararon a otra persona en Minneapolis en medio de la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump, dijo el sábado el gobernador Tim Walz, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) dijo que el sospechoso, quien fue abatido, estaba armado con una pistola y dos cargadores.

Walz, demócrata, declaró en redes sociales que había estado en contacto con la Casa Blanca tras el tiroteo. Exhortó al presidente Donald Trump a poner fin a la represión en su estado. Los detalles del tiroteo no se aclararon de inmediato.

El viernes, miles de manifestantes que protestaban contra la represión a los inmigrantes llenaron las calles de la ciudad en un clima gélido, pidiendo a las fuerzas del orden federales que se fueran.

Los manifestantes se han reunido a diario en las Ciudades Gemelas desde el 7 de enero, cuando Renee Good, de 37 años y madre de tres hijos, fue asesinada a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Agentes federales del orden se han enfrentado repetidamente a miembros de la comunidad y activistas que rastrean sus movimientos.

Hombre baleado estaba armado, dice el DHS

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que el sospechoso estaba armado con una pistola y dos cargadores.

El DHS posteó que “los agentes intentaron desarmar al sospechoso, pero este se resistió violentamente”.

En tanto, el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, pidió el sábado al presidente Trump que termine la vasta ofensiva contra la inmigración en esta ciudad del norte del país.

“Acabo de ver un video de más de seis agentes enmascarados golpeando brutalmente a (una persona) y disparándole hasta matarlo”, declaró Frey en una rueda de prensa.

“Al presidente Trump: este es el momento de actuar como un líder. Ponga a Mineápolis, ponga a Estados Unidos primero en este momento; logremos la paz. Pongamos fin a esta operación”, dijo.