Agentes de ICE matan a una mujer en Minneapolis

Un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) disparó y mató a una mujer en Minneapolis cuando ella supuestamente intentó atropellar a los federales durante una redada migratoria en la ciudad, dijeron las autoridades el pasado miércoles.

El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó contra la mujer en su vehículo, en un barrio residencial de Minneapolis, dijo la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, en un comunicado.

“Una de estas alborotadoras violentas utilizó su vehículo como arma, intentando atropellar a nuestros agentes”, publicó en X el DHS.

Un agente del ICE, “temiendo por su vida, la de sus compañeros y la seguridad del público, realizó disparos defensivos”.

El tiroteo atrajo a una gran multitud de manifestantes. Periodistas en el lugar observaron un área acordonada con un gran número de agentes del ICE en la intersección de la 34 y la avenida Portland.

Con más de dos mil agentes del ICE movilizados, Minneapolis se convirtió en el último objetivo de la campaña de la administración Trump contra la inmigración ilegal.

El tiroteo marca una drástica escalada en la última de una serie de operaciones de control de inmigración llevadas a cabo en las principales ciudades estadounidenses.

El área donde ocurrió el tiroteo es un modesto barrio residencial al sur del centro de Minneapolis, a poco más de un kilómetro de donde en 2020 el afroamericano George Floyd fue asesinado por un oficial de policía blanco.

Identifican a mujer asesinada durante redada

La mujer que ICE mató en Minneapolis fue identificada como Renee Nicole Good, de 37 años, una querida y “compasiva” residente, dijo su madre.

Ella fue identificada de manera pública por su madre horas después de que fuera asesinada a tiros, informó el Star Tribune.