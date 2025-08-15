Agentes federales realizan nueva redada

Agentes ferales realizaron una redada justo afuera de la conferencia de prensa del gobernador de California, Gavin Newsom, en Los Ángeles.

Newsom habló en el Centro Cultural Japonés-Americano, en la zona de Little Tokyo, sobre un plan para un mapa de redistribución de distritos electorales del Congreso en respuesta a la iniciativa de redistribución de distritos electorales de Texas. El centro también organizó un evento en honor a tres hermanos japoneses-estadounidenses que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial.

A las afueras de Little Tokyo, alrededor de 100 agentes federales se reunieron. La oficina de Newsom recurrió a las redes sociales para anunciar la presencia de los agentes: “¡LA PATRULLA FRONTERIZA HA PRESENTADO EN NUESTRA GRAN CONFERENCIA DE PRENSA! ¡NO NOS DEJAREMOS INTIMIDAR!”, decía la publicación.

El comandante del sector de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Gregory K. Bovino, declaró que la agencia estaba realizando operativos itinerantes de control migratorio en la zona y que una persona fue detenida. No estaba inmediatamente claro por qué el hombre fue asegurado.

Un video mostró a agentes de la Patrulla Fronteriza armados y enmascarados caminando cerca de un complejo de edificios federales, incluido el Centro de Detención Federal, reportó NBC Los Angeles.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de información del medio KTLA.

“Justo afuera, en este preciso momento, decenas y decenas de agentes de ICE”, dijo Newsom. “Donald Trump, ¿crees que es casualidad? Sus secuaces, Tom Homan (el zar fronterizo), decidieron que este era un lugar que atacarían. Donald Trump, has provocado al oso. Nosotros contraatacaremos”, añadió el gobernador.