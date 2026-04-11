Aglomeraciones en el Metro por paro escalonado

Debido a falta de respuestas del gobierno de la Ciudad de México a sus peticiones, algunos integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) aplicaron ausentismo y no ejecutaron horas extras. Lo anterior, explicó, afecta este viernes la operatividad de 12 líneas del Metro.

Los trabajadores del sistema colectivo decidieron ausentarse debido a la falta de respuesta y soluciones reales de la jefatura de gobierno.

La falta de personas, explicaron, ocasiona que no circulen la totalidad de trenes programados por falta de personal.

Afecta a usuarios

Usuarios refieren un tiempo de espera que va de 40 hasta más de una hora para recorrer seis estaciones de la línea tres.

“El Metro informó que la línea tres presenta alta afluencia, lo que puede generar mayores tiempos de espera; se agiliza la salida de trenes desde las terminales y se envían trenes vacíos a las estaciones de mayor demanda.

Permite el libre cierre de puertas, respeta la señal auditiva y recórrete a lo largo del tren para facilitar el abordaje”, expuso en redes sociales.

El ausentismo que hoy se registra en el Metro, se convierte en el primer paro escalonado de trabajadores del sistema a raíz de la exigencia de mejoras al STC en la actual jefatura de gobierno.