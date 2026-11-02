Aglomeran panteones para esperar a sus fieles difuntos

Como parte de las festividades de Día de Muertos, familiares comenzaron a llegar al panteón San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa, para adornar las tumbas de sus seres queridos en donde a las afueras comerciantes venden flores de cempasúchil. Además, en la comunidad de San Jerónimo ya esperan a sus fieles difuntos. En este Día de Muertos se vive muy tradicional en los hogares a través de la elaboración de altares y ofrendas. La festividad se resguarda como un acto sagrado de memoria familiar.