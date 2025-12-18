Agradece Amparo Casar apoyo tras acusación

María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), agradeció el apoyo y la solidaridad recibida luego de que fue acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) del presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades por la pensión vitalicia que recibe.

Por medio de un mensaje en su cuenta de X, la académica escribió que agradece a todos “el inmenso apoyo y solidaridad” en el caso de la acusación penal de la que, asegura, ha sido objeto por “haber ejercido el derecho a la libertad de expresión”.

“Agradezco a todos ustedes el inmenso apoyo y solidaridad para conmigo en ocasión de la acusación penal de que he sido objeto por haber ejercido el derecho a la libertad de expresión. El valor cívico mostrado por ustedes es una muestra de que todavía hay esperanza. Gracias de corazón”, expresó.

Apenas el pasado 12 de diciembre, la FGR procedió penalmente contra la directora de Mexicanos Contra la Corrupción por el caso de la pensión vitalicia que obtuvo de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras el suicidio de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla ocurrido en octubre 2004.