Agradece CSP a la Marina por defender la soberanía del país

En el marco del 205 aniversario de la Armada de México y del 202 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1824, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció a los hombres y las mujeres que integran la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional por su lealtad, profesionalismo y patriotismo en la defensa de la soberanía nacional.

“A 205 años de la creación de aquella primera Secretaría de Guerra y Marina quiero reconocer a las Fuerzas Armadas de México por su lealtad, su profesionalismo y su entrega permanente, su valor, su vínculo con su pueblo y su enorme patriotismo. A nuestros hombres y mujeres, marinos, soldados, pilotos, ingenieros, médicos, oficiales, almirantes, generales: gracias por estar al servicio de México, por defender nuestra soberanía y por estar al lado de nuestro pueblo cuando más lo necesita”, afirmó durante la ceremonia conmemorativa realizada en el Puerto de Veracruz.

La comandanta suprema de las Fuerzas Armadas resaltó que las instituciones que las conforman no solo velan por la seguridad del país, sino que brindan atención a la población en situación de emergencias y colaboran en el desarrollo del país con obras a cargo de las y los ingenieros militares.

“Fuerzas Armadas nunca recibirán una orden para reprimir”

Destacó que, con la llegada de la Cuarta Transformación, se creó la Guardia Nacional como una institución encargada de la protección del pueblo y la seguridad pública, con una visión humanista profundamente ligada al respeto de los derechos humanos, de la Constitución y el uso racional de la fuerza. “Las Fuerzas Armadas nunca recibirán una orden para actuar o reprimir al pueblo”, reiteró.

Entrega condecoraciones

Durante la ceremonia, la jefa del Ejecutivo Federal entregó condecoraciones a personal militar que apoyó en labores de rescate al pueblo de Venezuela tras los terremotos de junio y presenció una demostración del Plan Marina, así como el Desfile Militar por el 205 aniversario de la Armada de México y por el 202 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1824.

“Las y los soldados, las y los marinos son pueblo uniformado. Hoy están presentes cuando se necesita defender nuestra soberanía y proteger nuestra seguridad”, dijo al destacar sus acciones también ante desastres naturales.

“Unas Fuerzas Armadas vinculadas a la Constitución y a las instituciones de la República; un Ejército, una Marina surgidas del pueblo, por la lucha de la democracia, la justicia social y la defensa del orden constitucional”.

Claudia Sheinbaum les reconoció por su lealtad, profesionalismo, entrega permanente, valor, vínculo con el pueblo y enorme patriotismo.

Agregó que la grandeza de México está en su pueblo que ha sabido defender su libertad, levantarse ante la adversidad y mantener siempre viva la dignidad de la patria.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, agradeció la determinación de la Presidenta por permitir que las Fuerzas Armadas puedan llevar apoyo dentro y fuera de las fronteras de México en casos de emergencia; destacó la importancia del Plan Marina a 60 años de su creación y reconoció a las mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas como la verdadera fortaleza de la institución.

El comandante de la Columna del Desfile Militar, vicealmirante Félix de Jesús Martínez Tiburcio, rindió el parte de novedades a la presidenta de México y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas: “La Fuerza de Tarea 4 de octubre de 2026 estuvo integrada por un estado de fuerza general de 4 mil 218 efectivos, de los cuales mil 476 mujeres y 2 mil 742 hombres, 43 banderas de guerra, cuatro unidades de superficie, 23 unidades aeronavales, 12 embarcaciones menores, 42 vehículos militares, 4 motocicletas, 6 drones, 15 camas temáticas, 31 binomios caninos y un Turibús con 25 niños. Me permito informarle que, en el mar, en el aire y en la tierra, se cumplió con la misión sin novedad”.

Veracruz, símbolo de la dignidad del pueblo de México: Sheinbaum

Acompañada de integrantes de su gabinete y de la gobernadora Rocío Nahle, la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas también encabezó el enarbolamiento de la bandera nacional en cada unidad de la Marina y tomó protesta a las 30 unidades navales y establecimientos.