Agradece EE. UU. a México envío de 37 criminales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos calificó el miércoles como un “logro histórico” la entrega, por parte de México, de 37 criminales, incluyendo miembros de cárteles, y agradeció al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo.

En un comunicado, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo: “Estamos agradecidos por esta colaboración con nuestros socios internacionales e impartiremos justicia pronta y expedita contra los miembros de organizaciones terroristas extranjeras que llevan años atacando al pueblo estadounidense”.

El director de la Agencia Antidrogas (DEA), Terrance Cole, agradeció “al gobierno de México por apoyarnos”.

Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), dijo que “el anuncio sobre la entrega de decenas de fugitivos desde México para enfrentarse a cargos es otro ejemplo más del trabajo incansable y la colaboración del FBI aquí en Estados Unidos y en México. Seguiremos trabajando para impedir que estos cárteles de la droga traigan el crimen, las drogas y las armas de fuego a las calles y barrios de nuestras ciudades”.