Agradece López Obrador el respaldo del pueblo

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que gracias al pueblo se han logrado avances en el país. CP

Ante la cercanía de su próximo cumpleaños, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este miércoles que gracias al pueblo se han logrado avances en el país. “Fue un milagro del pueblo llegar hasta acá (a la Presidencia). Fue la gente”.

Desde la conferencia de prensa matutina, López Obrador agradeció a decenas de personas que se congregaron afuera de Palacio Nacional para llevarle serenata con las Mañanitas.

“Cómo no voy yo a querer al pueblo, si entre otras cosas, bueno, me hacen ser muy dichoso, muy dichoso, me siento muy orgulloso, muy humano; me hacen ser de lo más privilegiado que puede haber el poder servir a los que lo necesitan, a los pobres, a todos. Eso me lo da el pueblo, pero además por si fuese poco, son los que me defienden, son como mi ángel de la guarda”.

El mandatario agregó: “Si no fuese por el pueblo, ¿ustedes creen que los de las televisoras, la radio, los periódicos, los potentados, me defenderían? No, no, si fue un milagro del pueblo, llegar hasta acá. Fue la gente. Y agradecerles mucho por las Mañanitas”.

Posteriormente, el presidente del Ejecutivo federal abordó el tema sobre la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde expresó, “ya la acepté, falta que la aprueben en el Senado; después de eso, si la aprueban voy a enviar una terna para la sustitución, voy a empezar a quién propongo a ver si tengo suerte y le atino. Porque he propuesto cuatro y dos salieron con reservas”.

López Obrador comentó que se está decantando por enviar una terna de mujeres para sustituir a Zaldívar porque son más honestas, más trabajadoras. Apuntó que en principio la designación sería para concluir el periodo de la gestión de Zaldívar que finaliza el próximo año, “pero si puede más, mejor”.