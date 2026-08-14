Agradece productor reapertura a exportaciones

El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en México, anunció la reanudación de exportación de aguacate a ese país, del total de municipios michoacanos, a partir de este martes.

Inspección

Eso significa que ya regresaron a la inspección en huertas y empaques los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en todos los municipios productores del “oro verde”.

“Deseo expresar nuestro sincero reconocimiento y agradecimiento al embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, así como al gobierno de los Estados Unidos, por la disposición, apertura y visión diplomática demostradas para concretar la reanudación total de las actividades oficiales e inspecciones del gobierno de EE. UU. en Michoacán”, expresó, Juan Carlos Venegas Álvarez, productor de aguacate en la región de Uruapan.

El empresario agrícola consideró que el anuncio realizado este 13 agosto representa un hecho fundamental para la certidumbre económica, la estabilidad laboral y la sostenibilidad productiva del sector aguacatero en la región.