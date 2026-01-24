Agradecen a México por captura de Ryan Wedding

El director del FBI, Kash Patel, agradeció a México por la captura de Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense, a quien se relaciona con el Cártel de Sinaloa.

En Ontario, dio “un tremendo agradecimiento al gobierno de México, la presidenta Sheinbaum, el secretario Harfuch, y los militares y las fuerzas del orden en México trabajando codo a codo con nuestros equipos en el terreno para detener a Ryan Wedding”.

Añadió que “tuve el privilegio de estar allí en un viaje previamente planeado y fue una gran operación que se concretó con éxito interinstitucional”.

Agregó que fue “un esfuerzo interinstitucional, liderado por el presidente Trump, nuestro Departamento de Justicia y nuestros socios en México, y estamos muy agradecidos por esa asociación”.

También dio un “especial agradecimiento a nuestro embajador en México, Ron Johnson”.

El director del FBI declaró durante la rueda de prensa entonces que Wedding era uno de los peores narcotraficantes de Norteamérica.

“Que nadie se equivoque, Ryan Wedding es la versión moderna de Pablo Escobar. Es la versión moderna de ‘El Chapo’ Guzmán”, afirmó.