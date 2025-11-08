﻿﻿
Agradecen servicios de inteligencia de México

Noviembre 08 del 2025
Neutralizaron los servicios de seguridad mexicanos las intenciones terroristas. Cortesía
La embajada de Israel en México agradeció a nuestro país los servicios de inteligencia y seguridad “por haber neutralizado las intenciones terroristas, dirigidas por Irán”, de atentar en contra de la embajadora Einat Kranz Neiger.

Destacó que los organismos de seguridad y de inteligencia de Israel seguirán trabajando “incansablemente y en plena cooperación” con sus contrapartes en todo el mundo para frustrar “las amenazas terroristas de Irán y sus emisarios” contra objetivos israelíes y judíos a nivel global.

“No puede ignorarse que Irán ha manifestado reiteradamente su intención de eliminar al Estado de Israel. Con frecuencia, sus principales dirigentes formulan declaraciones públicas que incitan a la destrucción de Israel y a la violencia contra el pueblo judío”, dijo la representación diplomática.

En el contexto actual, dijo, se evidencian dos caminos opuestos: “Por un lado, Israel mantiene un acuerdo de cese al fuego en Gaza, con el objetivo de promover una nueva realidad de estabilidad y paz en Medio Oriente, respaldado por diversos países de la región, entre ellos Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Catar.

“Por otro lado, Irán continúa impulsando acciones desestabilizadoras, tanto de manera directa como a través de sus grupos aliados, amenazando la seguridad regional y global”.

Estados Unidos acusó este viernes a Irán de haber planeado el asesinato de la embajadora Einat Kranz-Neiger.

“El complot fue contenido y no representa una amenaza actualmente”, dijo un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.

Antes, Axios reportó que según funcionarios estadounidenses e israelíes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán planeó asesinar a la embajadora, pero el complot fue frustrado el verano pasado por los servicios de seguridad mexicanos.

