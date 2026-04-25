Agregan barreras al comercio en que incurre México

La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) identificó otras 13 barreras al comercio que hay en México adicionales a las 54 que anteriormente le plantearon, de acuerdo con la Secretaría de Economía mexicana.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que Estados Unidos publicó “un reporte, donde hay 13 nuevos que no eran los 54”.

Expuso que de los 54 planteamientos que originalmente le hizo la USTR, México ya atendió más de 50, “parece que estamos terminando, nos faltarán tres de esos”.

Sin embargo, de acuerdo con el último documento que emitió el gobierno estadounidense, el Informe Nacional de Estimación de Comercio 2026, estas últimas barreras tienen que ver con diversos temas como el no realizar consultas públicas antes de emitir una regulación, como fue con la regulación para aduanas que se publicó el 27 de diciembre de 2025 y entró en vigor el 1 de enero de 2026.

Advierten que el gobierno mexicano impuso nuevas reglas que restringen la entrada de ciertos productos en algunas aduanas lo que dificulta a los exportadores estadounidenses, sobre todo de electrónicos, ya que tienen que arreglar la transportación y la logística solo a los puertos autorizados para manejar esos productos.

La USTR advierte que hay retrasos de 18 a 24 meses para dar las adjudicaciones de registros sanitarios y solicitudes de permisos de importación e incluso advierten que el ambiente regulatorio de dispositivos médicos, de farmacéuticos e insumos registra mínimas mejoras.

Otra de las barreras que identifican es que en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria el período de consulta pública es de solo 10 días hábiles.

Acuerdos bilaterales tras aranceles

Después de que Marcelo Ebrard confirmó que los aranceles de Trump no se van, la presidenta Sheinbaum mencionó que Estados Unidos debe explicar si se darían acuerdos bilaterales.

La jefa del Ejecutivo destacó la relación con Estados Unidos y la revisión del T-MEC encabezada por Ebrard para garantizar las mejores condiciones para México.

“A nosotros nos interesa que se mantenga el tratado comercial en los tres países porque nos ha dado muchas ventajas a los tres países, y es la mejor forma de competir con otras regiones del mundo (…)”, dijo.

Aseguró que la Secretaría de Economía está llevando a cabo “de manera excelente los trabajos” y en este sentido, también expresó su reconocimiento al trabajo de Ebrard al frente de la Secretaría.

En este contexto, en días pasados el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, consideró que las negociaciones entre México y Estados Unidos son “más duras” porque se parte del hecho de que no se eliminarán aranceles impuestos por el mandatario estadounidense.