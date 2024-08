El ataque a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) por parte del presidente López Obrador es una “cortina de humo” para no hablar del caso de “El Mayo” Zambada y el pacto criminal de su gobierno con los narcotraficantes, aseveró la excandidata presidencial y senadora, Xóchilt Gálvez.

“Es la caja china, sacan este tema para que no le preguntemos por ‘El Mayo’. No que en México no puede pasar nada sin que el presidente lo sepa”.

En rueda de prensa en el Senado, insistió en que existe un pacto criminal con ellos, por eso la preocupación, está más preocupado porque no se le relacione. Ahí es donde debe estar la UIF. “Es una cortina de humo y la caja china”.

Dijo que es falso que Mexicanos contra la Corrupción este contra su gobierno, “al presidente no le gusta nada que evidencie la corrupción y excesos en obras.