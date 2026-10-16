Agresión armada deja dos muertos en Nuevo León

Dos hombres fueron asesinados a balazos cuando viajaban a bordo de un automóvil sobre la rampa que conecta la avenida Gómez Morín con Morones Prieto, en los límites de Monterrey y San Pedro Garza García, Nuevo León.

La agresión fue reportada alrededor de las 12:10 horas de ayer jueves, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio hacia la incorporación que comunica la zona sur de San Pedro con los carriles de Morones Prieto, en dirección al poniente.

A la llegada de personal de Rescate 911 y Protección Civil de San Pedro, se confirmó que los dos ocupantes del vehículo ya no contaban con signos vitales. Las víctimas viajaban en un Volkswagen Vento que quedó detenido sobre la vialidad tras el ataque.

De acuerdo con información recabada en el lugar, la unidad presentaba al menos una decena de impactos de arma de fuego en el costado izquierdo, evidencia que fue integrada a las investigaciones iniciadas por las autoridades ministeriales.

De manera preliminar, las víctimas fueron descritas como dos hombres de entre 40 y 50 años.