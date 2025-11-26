Agresiones contra las mujeres, inadmisible

Este 25 de noviembre, Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó en cualquier forma la violencia contra las mujeres.

Al encabezar la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el canciller De la Fuente presentó el nuevo Protocolo de Atención Consular para Personas Víctimas de Violencia Basada en el Género.

Ante la representante de ONU Mujeres en México, Moni Pizani, el canciller reafirmó que la violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus formas es, simple y sencillamente, inadmisible. “Así de claro y así de contundente”.

Este Protocolo refrenda la protección de las mexicanas y los mexicanos en el exterior: “Materializa el compromiso del Estado mexicano con los derechos humanos, principalmente de las mujeres y las niñas”.