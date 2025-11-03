Agresor de munícipe falleció en el lugar: sscp

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que este sábado alrededor de las 8:10 de la noche, al concluir un evento público en el centro de Uruapan, un hombre vestido con sudadera blanca y pantalón negro realizó siete detonaciones con un arma de fuego en contra del alcalde Carlos Manzo, por lo que fue trasladado inmediatamente a un hospital donde lamentablemente perdió la vida más tarde.

En el lugar, el agresor fue neutralizado por elementos de seguridad que resguardaban la zona. Se aseguró un arma corta calibre 9 mm, así como los siete casquillos percutidos que corresponden al arma de fuego.

En este ataque también resultó lesionado el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien se encuentra fuera de peligro.

El sujeto fallecido no contaba con identificación, por lo que la Fiscalía General del Estado realiza los trabajos periciales correspondientes para obtener su identidad.

García Harfuch dijo que de acuerdo con las primeras indagatorias, se pudo identificar que el arma asegurada está relacionada en dos eventos de agresiones entre grupos delictivos contrarios que operan en la región.

Agradece apoyo a Landau tras asesinado de alcalde

García Harfuch agradeció el ofrecimiento de ayuda del subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, quien lamentó el asesinato del presidente municipal de Uruapan.

Durante la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, el titular de la SSPC señaló que si existe información al respecto “por supuesto la recibimos como en este, o en cualquier otro caso, que trabajamos con una estrecha colaboración con ellos en intercambio de información”.

El funcionario subrayó que México mantiene una relación de colaboración constante con agencias del país vecino en materia de seguridad, y que cualquier esfuerzo conjunto que contribuya a la paz “será siempre positivo para ambos países”.

Por medio de su cuenta de X, el subsecretario Landau expresó la disposición de su gobierno para profundizar en la cooperación en materia de seguridad con México.

Luego del reciente asesinato, el legislador detalló que el interés en fortalecer la cooperación es con el fin de combatir al crimen organizado en ambos lados de la frontera.

“Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera”, escribió Landau.