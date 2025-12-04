Agricultores alistan bloqueos en todo el país

Agricultores de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y Chihuahua alistan el despliegue de caravanas, bloqueos y protestas en todo el país, en espera de que la discusión de modificaciones a la Ley de Aguas en la Cámara de Diputados avance o no en beneficio de sus demandas.

Al menos 80 tractores con campesinos, que partieron al recinto legislativo desde el oriente de la Ciudad de México (CDMX) el miércoles, entraron a la capital con decenas de vehículos, con el objetivo de vigilar de cerca la deliberación legislativa, y, aunque aseguraron que la manifestación se mantendrá pacífica, amagaron con permanecer atentos a cualquier cambio de rumbo del dictamen para desplegar bloqueos.

De acuerdo con la Confederación Nacional Campesina (CNC), los manifestantes se encuentran listos para responder -con protestas- si consideran que sus derechos hídricos quedan vulnerados con los nuevos acuerdos de la Ley de Aguas.

La Confederación informó que otros grupos de productores se encuentran dispersos en carreteras y vialidades principales de los estados de Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Veracruz, Puebla y Chihuahua, para sumarse a las protestas “en cuanto sea necesario”.

Le General de Aguas les preocupa

La CNC advirtió que la nueva Ley General de Aguas les preocupa, pues modificaría de manera sustancial la transmisión y renovación de las concesiones de uso agrícola, ya que plantea que estos derechos dejen de heredarse o venderse junto con la tierra y que, al concluir su vigencia, regresen al Estado para una nueva asignación.

Integrantes de la Confederación reiteraron estas preocupaciones durante las manifestaciones y cierres carreteros de las últimas semanas, al señalar que la reforma elimina la continuidad que hoy acompaña a muchos títulos, genera incertidumbre sobre su patrimonio y pone en riesgo la operación cotidiana de miles de unidades productivas.

De acuerdo con la CNC, el retorno obligatorio de las concesiones al Estado y la prohibición de transmitirlas con la tierra reducirían el valor de las parcelas y complicarían su herencia dentro de las familias campesinas, cambios que afectan la estabilidad económica de regiones que dependen del riego para sostener su producción agrícola y ganadera.

Concesiones, patrimonio rural

Carlos Estrada Valdez, líder de la organización en Aguascalientes, explicó que las concesiones forman parte del patrimonio rural y que sin ellas una parcela pierde viabilidad para producir.

Dijo que separar la tierra del agua obliga a los agricultores a depender de nuevos procesos administrativos para cada renovación, lo que incrementa la incertidumbre en un sector ya afectado por altos costos y bajos precios de mercado.