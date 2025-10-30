Agricultores de sorgo bloquean la Panamericana

Productores de sorgo bloquearon la carretera Panamericana 190 en las inmediaciones de Santo Domingo Zanatepec, en la región oriente del Istmo, para exigir un mejor precio del cereal.

Actualmente indicaron que el gobierno mexicano y los compradores particulares están pagando la tonelada del grano a tres mil pesos, una cantidad que no cubre los gastos de la siembra del cereal y por esa razón muchos campesinos están abandonando el cultivo del sorgo.

Hace algunos años, refirieron, en el Istmo de Tehuantepec se llegó a sembrar hasta 30 mil hectáreas de sorgo, y el precio por tonelada llegó a alcanzar los siete mil pesos, ahora, por falta de apoyos, no se siembran ni 10 mil hectáreas.

Con sus camionetas y tractores, los campesinos cerraron el paso vehicular sobre la carretera Panamericana 190, cerca del puente Cazadero e impidieron la circulación hacia el vecino estado de Chiapas.

El pasado 14 de este mes, los sorgueros también cerraron la misma vía federal al sumarse al Paro Nacional del Campo. Los productores de maíz ya acordaron nuevos precios y apoyos, ahora falta que las autoridades del sector agropecuario volteen hacia los productores de sorgo, dijeron.

Bloquean en Juchitán

Por otro lado, colonos y transportistas cerraron la carretera Transístmica, en el entronque con el circuito oriente de Juchitán, y exigieron el reencarpetamiento del asfalto dañado por maquinaria y vehículos pesados de una empresa que rehabilita la línea K del tren que corre a Chiapas.

El presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, acusó a esa constructora de provocar daños en diversas vialidades de la ciudad y demandó que se responsabilice y repare los cruces sobre las vías del ferrocarril y reencarpete el asfalto dañado del circuito oriente.