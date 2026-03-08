Agricultura entrega fertilizantes en 5 estados

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) inició la entrega del Programa de Fertilizantes para el Bienestar 2026 en los estados de Baja California Sur, Coahuila, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, lo que representa un beneficio para 618 mil 63 productoras y productores mexicanos.

Por medio de un comunicado, Agricultura detalló que este apoyo forma parte de las acciones del Gobierno federal que buscan fortalecer la soberanía alimentaria, la productividad del campo y el bienestar de las y los campesinos.

La Secretaría informó que en los cinco estados se habilitaron Centros de Distribución Agricultura (CEDA) para que las personas beneficiarias se acerquen a recibir sus fertilizantes. Cabe destacar que la entrega se realiza de manera directa y gratuita.

En el estado de Oaxaca comenzó la distribución a través de 91 de estos Centros ubicados en las ocho regiones del estado y en busca de garantizar un proceso ordenado, transparente y oportuno.