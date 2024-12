Agricultura reafirma defensa del maíz blanco

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, aseguró que México no requiere maíz transgénico porque somos autosuficientes en maíz blanco.

“En México somos y seguiremos siendo autosuficientes en el maíz blanco, no transgénico, que es la base no solo de nuestra alimentación, sino está en el origen de nuestra cultura, forma parte de nuestra identidad nacional; no solo es un producto, es parte del alma mexicana”, comentó durante el evento de Programas Sociales en compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Agregó: “Vamos a seguir defendiendo la producción nacional de maíz blanco no transgénico. No necesitamos traer a México maíz blanco transgénico porque en nuestro país lo producimos y no es transgénico y es la base de nuestra alimentación”.

Panel

Lo anterior se debe a que México perdió la disputa comercial por el maíz genéticamente modificado contra Estados Unidos durante un panel que resuelve controversias relacionadas con el T-MEC.

El funcionario destacó que México consume cerca de 24 millones de toneladas de maíz blanco no transgénico cada año.

“De esos, uno de cada cuatro kilos se producen en esta tierra bendita de Sinaloa, por eso hay que mantener un firme apoyo a la producción del maíz blanco para garantizar la soberanía alimentaria”, dijo.