Agricultura se reúne con sector de masa y tortilla

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, informó que el miércoles se reunieron integrantes de la secretaría con representantes de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Secretaría de Economía (SE) y casi la totalidad de la industria de la masa y la tortilla, esto, en miras de fortalecer el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla en el país.

Por medio de redes sociales, el titular de Agricultura dijo que en el encuentro también participaron la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla, la Cámara Regional de Industria de la Tortilla de Tlaxcala, Puebla y Veracruz, así como la Cámara Nacional de la Industria de Producción de la Masa y la Tortilla, el Consejo Rector de la Tortilla y la Red de Maíz.

Detalló que se están construyendo acuerdos “muy concretos” para identificar acciones adicionales y de reforzamiento en el marco del Acuerdo. Expresó que el mensaje es claro: “No hay aumento en el precio de la tortilla” y se seguirá trabajando para mantener precios justos y soberanía alimentaria en el país.