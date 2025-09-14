Aguilar y Kenia López en ceremonia de Niños Héroes

A la ceremonia del 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, asistió el recién nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, en lo que significó su primera participación en un evento encabezado por la titular del Ejecutivo tras ser electo en la reciente votación judicial.

Hugo Ortiz asistió al Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum, pero no había tomado protesta como representante del PJ.

Mientras tanto, en representación del Poder Legislativo, estuvo presente la panista Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, acompañada por la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo.

Cabe mencionar que, la panista Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva durante el segundo año de la LXVI Legislatura, llegó a ser designada tras varios días de negociaciones con los legisladores.

El evento protocolario estuvo marcado por los honores a la bandera, el pase de lista de los cadetes caídos en 1847 y el depósito de una ofrenda floral, en un ambiente solemne en el que se destacó la unidad de las instituciones del Estado mexicano.

La presencia de Aguilar Ortiz y López Rabadán resultó significativa, pues ambos acudieron por primera vez en sus nuevas responsabilidades a una ceremonia encabezada por la presidenta de la República, subrayando la interlocución y el papel institucional que tendrán en los meses siguientes.