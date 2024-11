Ahorrará Pemex 50 mil mdp con nuevo plan de austeridad

La presidenta Claudia Sheinbaum informó la creación del nuevo régimen fiscal para Petróleos Mexicanos (Pemex) con el Derecho Petrolero para Bienestar.

Explicó que este nuevo régimen se incluirá en el Paquete Económico 2025 y será fortalecido con las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia energética que serán presentadas en febrero del próximo año, en las que también se incluye el Plan de Austeridad Republicana para Pemex, con el que se estima el ahorro de 50 mil millones de pesos (mdp).

“Ahora, la reforma constitucional va a permitir disminuir esta característica que tiene hoy Pemex de tantas, tantas filiales, ser mucho más transparente, reducir sus mecanismos de gasto, porque ahora tienen que pasar por un montón de Consejos de Administración que se vuelve muy complicada la operación”, aseguró.

Asimismo, puntualizó que se implementarán proyectos mixtos sin perder la soberanía energética en producción de hidrocarburos, fertilizantes y para el fortalecimiento de la industria petroquímica, contrario a lo que sucedía en el periodo neoliberal en el que los contratos beneficiaban únicamente al sector privado y en el que se adquirió una deuda que continúa pagándose.

La creación del nuevo régimen fiscal para Pemex: Derecho Petrolero para el Bienestar, será de 30 por ciento para el petróleo y del 11.63 por ciento para gas no asociado, para el bienestar de las y los mexicanos.

“Esto va a permitir capitalizar a Pemex todavía más y que permita que los ingresos que tiene los pueda utilizar para sus propias funciones. Y, al mismo tiempo, de manera transparente entrega ese derecho a la Secretaría de Hacienda, a la Tesorería, para que se pueda utilizar, ¿para qué?, para el bienestar de las mexicanas y los mexicanos”, destacó en la conferencia matutina.

Finalmente, puntualizó que el Plan de Austeridad no representa ninguna afectación a quienes laboran en la paraestatal. “Es importante para los trabajadores y trabajadoras, se conservan todos los derechos laborales, eso no se toca, para que no haya ninguna malinterpretación”.

Habla con mesura sobre reelección en CNDH

Y luego de que el Senado ratificó con 87 votos a favor a Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Claudia Sheinbaum se limitó a decir “es una decisión del Senado la que se tomó ayer, y hasta ahí”.

Tras su respuesta, pidió a su equipo poner Las Mañanitas para López Obrador por su cumpleaños 71, interpretadas por el Mariachi Vargas.

Más tarde, la mandataria dialogó con la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) sobre la construcción de la paz y el desarrollo del país entre todos los sectores.

Lo anterior, en el segundo día de su 117 Asamblea Plenaria, la cual se llevó a cabo en su sede principal en Cuautitlán, Estado de México.

En entrevista, tras salir de la reunión, Sheinbaum indicó que se encontraron espacios para la coordinación de la construcción de la paz en muchas entidades de la República.