AI exige investigación por asesinato de buscadora

Amnistía Internacional exigió una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial por el asesinato de Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, ocurrido en Pénjamo, Guanajuato, y llamó a proteger a las personas buscadoras en México ante la creciente violencia que enfrentan.

Negrete Tafoya buscaba a su hermana Laura Angélica Negrete Tafoya, desaparecida desde 2021, y acompañaba a otras familias en la localización de personas desaparecidas.

El organismo internacional señaló que este crimen es “profundamente alarmante” en un contexto en el que las personas buscadoras enfrentan amenazas, agresiones y riesgos constantes por una labor que corresponde al Estado, por lo que no debe ser tratado como un hecho aislado.

Exigió a la Fiscalía realizar una investigación inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial, que agote todas las líneas de investigación y que considere de manera prioritaria la labor de la víctima como persona buscadora.