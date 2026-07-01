AI pide documentar violaciones en protestas

La asociación civil Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) con los fines de documentar y dar seguimiento a posibles violaciones a derechos humanos ocurridas durante las manifestaciones de familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda en la capital del país.

Dicha organización expresó preocupación por los operativos implementados por autoridades de la Ciudad de México durante estas movilizaciones y recordó que quienes salen a las calles para exigir verdad, justicia y la localización de sus seres queridos ejercen un derecho que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar.

Indicó que las familias buscadoras enfrentan diariamente la ausencia de sus seres queridos y, en muchos casos, peligros derivados de las labores de búsqueda.

Amnistía Internacional sostuvo que responder a las exigencias mediante acciones de contención o represión cuenta con efectos en personas que reclaman derechos relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas y el acceso a la justicia.