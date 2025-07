AI: Reformas promueven mecanismos de vigilancia

Las reformas a la Ley General de Desaparición Forzada y la Ley General de Población ponen en riesgo la privacidad de los mexicanos al promover mecanismos de vigilancia sin garantías, alertó Amnistía Internacional (AI).

En redes sociales, la organización defensora de derechos humanos más grande del mundo difundió una lista de los puntos más preocupantes sobre ambas leyes, entre los que destacó que las reformas se aprobaron sin parlamento abierto, excluyendo a las familias de personas desaparecidas, omisión que debilita su legitimidad e ignora a quienes enfrentan la crisis de desapariciones.

Asimismo, introducen medidas que amenazan la privacidad como el acceso irrestricto a datos biométricos y personales, y la creación de una CURP biométrica, datos que podrían usarse indebidamente para vigilancia y control social por parte del Estado o particulares.

AI añadió que las reformas no abordan puntos esenciales, pues no enfrentan la crisis forense, no asignan presupuesto para su implementación, no tipifican las desapariciones como crímenes de lesa humanidad y no establecen responsabilidades para mandos superiores.

En respuesta llama al Congreso de la Unión a abrir espacios de diálogo con las familias, ajustar medidas que ponen en riesgo la privacidad y establecer mecanismos reales para enfrentar la impunidad y garantizar verdad, justicia y reparación.

“Desde Amnistía Internacional advertimos que estas reformas no atienden la crisis forense, no sancionan a responsables y sí promueven mecanismos de vigilancia sin garantías. Exigimos reformas que garanticen verdad, justicia y reparación”, pidió.