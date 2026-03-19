AIFA opera con 13 millones de pasajeros menos

A cuatro años de su inauguración, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) opera con 13 millones de pasajeros anuales por debajo de lo proyectado cuando se construyó, de acuerdo con el Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas (Inija).

Actualmente el AIFA tiene capacidad para recibir a 20 millones de pasajeros y realizar 190 mil operaciones aéreas anuales.

Movilidad

Sin embargo, al cierre de 2025 movilizó a siete millones 58 mil 219 pasajeros, prácticamente 13 millones por debajo de lo proyectado para su construcción y justificación, destacó en un análisis.

Además, el total de pasajeros transportados a destinos internacionales durante 2025 representó solo el 5.5 % del total.

“Es falso que la creación del AIFA representó un esfuerzo del gobierno federal para dar solución a la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)”, sostuvo el Inija.