Air Canada cancela vuelos en Puerto Vallarta

La aerolínea Air Canada anunció la cancelación de sus vuelos al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, ayer domingo, debido a la situación de seguridad que afecta a Jalisco tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, durante un operativo de seguridad.

Recomendaciones

“Estamos monitoreando la situación y en contacto con las autoridades locales, quienes trabajan para resolver el problema. Se recomienda a los clientes no intentar ir al aeropuerto a menos que su vuelo esté registrado como operando en Air Canada”, señaló la aerolínea.

Además, pidió a sus clientes revisar la página oficial así como sus medios de contacto para notificar los cambios en los itinerarios.

“Se les notificará directamente sobre los cambios en sus itinerarios. Compartiremos más información en cuanto esté disponible”.