Al día desaparecen o son asesinadas 14 mujeres

En los últimos 10 años, 34 mil 645 mujeres han sido víctimas de feminicidio y homicidio doloso en México, mientras que 18 mil 862 han desaparecido, siendo el rango de 15 a 29 años el de mayor incidencia. Así, durante este lapso, en el país han desaparecido en promedio 14 mujeres al día.

Tan solo durante 2025, 15 mujeres fueron asesinadas o desaparecidas cada día, de acuerdo con cifras oficiales. El año pasado fueron reportadas como desaparecidas dos mil 776 mujeres; 725 víctimas de feminicidio y dos mil 73 asesinadas.

Antesala del feminicidio

Madres buscadoras y activistas han alertado que la desaparición es la antesala del feminicidio, pues antes de que sean víctimas de esta atroz forma de violencia, son reportadas como desaparecidas. A la par, las autoridades todavía no implementan búsquedas en vida con perspectiva de género, aun cuando la mayoría fueron violentadas por sus parejas o exparejas.

En un análisis de cifras realizado por El Universal, se encontró que los cinco estados con mayor incidencia en desapariciones y feminicidios son el Estado de México, con 3 mil 469 y mil 36, respectivamente; Ciudad de México, mil 531 y 613; Nuevo León, mil 199 y 575; Jalisco, 972 y 485, y Veracruz, 788 y 721, registrados de 2016 a 2025.

Sin embargo, Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Baja California y Tabasco acumulan más de 4 mil 595 desapariciones de mujeres en el mismo periodo. Mientras que Sinaloa, Oaxaca, Chihuahua, Morelos y Puebla se ubican entre los 10 con más feminicidios, sumando mil 902, según reportes de Víctimas de Delitos del Fuero Común, publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Rangos de edad

En 10 años han desaparecido 3 mil 827 adolescentes de 15 a 19 años, 2 mil 577 mujeres de 20 a 24 años y 2 mil 248 de 25 a 29 años. Es decir, 5 de cada 10 mujeres que desaparecen en México tienen entre 15 y 29 años. Mientras que dos de cada 10 son bebés y niñas de entre cero y 14 años, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Protocolos de búsqueda pueden evitar feminicidios

A pesar de la reforma en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas publicada en julio de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum, las jornadas para localizar mujeres no cuentan con un protocolo con perspectiva de género, enfocado en la edad y contexto de la entidad donde se reporta cada desaparición.

La investigadora Andrea Horcasitas Martínez señala que hay varios patrones en las desapariciones de mujeres: agresiones sexuales, trata de personas, trata sexual, reclutamiento forzado y feminicidio. Recuerda que cerca de 40 % de los asesinatos los perpetró la pareja sentimental y el resto es ejecutado por familiares o desconocidos que antes las violentaron sexualmente.

“Al momento de reportar la desaparición de una mujer, las autoridades deben hacer preguntas respecto a posible violencia de género o antecedentes familiares. Si existe algo que pudiera indicar violencia familiar, tienen que sospechar de la pareja y activar protocolos de búsqueda no sólo inmediatos, sino que contemplen el espacio privado, es decir, la casa, como uno de los principales espacios donde podría estar localizada la mujer”, menciona.

Persisten feminicidios que no se investigan

A pesar de la ligera disminución de asesinatos de mujeres, María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, advierte que la problemática es que no se investigan; por lo tanto, no hay culpables y los familiares de la víctima no pueden tener la justicia que merecen.

“La autoridad está negada a iniciar el criterio de que toda muerte violenta de mujeres debe investigarse como feminicidio. Si las familias no luchan, si las familias no alzan la voz y no presionan, el caso se clasifica como homicidio, suicidio, hasta como un accidente cuando las mujeres fueron asesinadas por su condición de género. Esto es una práctica institucionalizada”, acusa.